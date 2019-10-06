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O kanal ortaya attı! İşte Katil İsrail’in yeni planı

Terör devleti İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin saldırmazlık anlaşması imzalamak için bazı Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğü öne atıldı.

06 Ekim 2019 Pazar 09:39
O kanal ortaya attı! İşte Katil İsrail’in yeni planı

Terör devleti İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin saldırmazlık anlaşması imzalamak için bazı Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğü ileri sürüldü.

Anlaşma girişimin Katil İsrail'den geldiği, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın geçen ay ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşim Milletler (BM) Genel Kuruluna katıldığı sırada "birçok" Körfez ülkesinin Dışişleri Bakanıyla konuyu görüştüğü öne sürüldü.

Dostane ilişkiler başlayacak

Bu görüşmelerde tarafların saldırmazlık anlaşmasında ilerleme kaydetmek için ortak çalışma grubu kurulması konusunda anlaştığı iddiasına yer verildi. Söz konusu anlaşmayla İsrail ile Körfez ülkeleri arasında dostane ilişkilerin başlayacağı ve birçok alanda iş birliğine kapı aralanacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı

Haberde saldırmazlık anlaşması için İsrail'in hangi Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğüne ilişkin bilgi verilmedi. İddiaya ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı. Katz, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İsrail'in diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden birinin Dışişleri Bakanıyla BM Genel Kuruluna katılmak için gittiği New York'ta görüştüğünü belirtmişti.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 09:39
  1. İsrail
  2. Kanal 12 televizyonu
  3. Tel Aviv yönetimi
  4. Dışişleri Bakanı Israel Katz
  5. ABD
  6. New York
  7. Birleşim Milletler (BM) Genel Kurulu
  8. Twitter

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