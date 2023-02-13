O isimden bomba öneri! Türkiye genelinde olmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Türkiye genelinde “imar izni” ve “imar affı” konularına dair ciddi bir araştırma ve çözüm geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Aydın, Konya, Bursa, Karadeniz ve daha onlarca bölgedeki tarım arazilerinin, sulak alanların durumu imar açısından incelenmelidir. Ve eğer başımıza gelen bu felaketten ders alıyorsak... Bundan sonrası için yeni bir düzenleme getirmeliyiz" ifadelerini kullanan Çekirge, "Bugün inşaat, imar gibi konular; Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, belediyeler, yapı tescil firmaları, bilirkişiler ve idare mahkemeleri arasına sıkışmış kalmıştır. Tek bir yetkili yoktur. Bu yüzden de düzenlemesi ve yönetmesi zordur" dedi.