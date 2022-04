O isimden bir tokat Aleyna Tilki'ye, bir tokat Cem Yılmaz'a

Yüksel Aytuğ, Müslümanların üzerine titrediği Ramazan ayına karşı gerekli hassasiyeti göstermeyen Aleyna Tilki ve Cem Yılmaz'a sert sözlerle yüklendi. Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ramazan, sadece dini açıdan ibadet ve ritüellerin tekrarlandığı bir aydan ibaret değil. İnsanın kendi içine döndüğü, kendini tarttığı, ruhen arındığı ve özellikle de kendine çeki düzen verdiği bir mübarek fırsat ayı. Gelin görün ki, kimileri Ramazan'a gereken saygıyı göstermekte yetersiz kalıyor.

Cem Yılmaz bu aralar Netflix'te başlayacak yeni dizisi Erşan Kuneri'nin PR çalışmasını sosyal medyadan adeta tek başına sürdürüyor. Neredeyse her gün yaptığı ilginç (!) paylaşımlarla dikkatleri dizi üzerine odaklamaya çalışıyor. Paylaştığı son tweet ise ne içinde bulunduğumuz mübarek günlere uygun ne de rafine saydığımız espri gücüne yaraşır nitelikteydi. Şöyle yazmıştı paylaşımında: "Geliyorum :) Hayır o anlamda değil, 13 Mayıs'ta geliyorum..." Cem sakın ola ki "Ben o anlamda söylemedim" filan diye savunmaya geçip, aklımızla alay etmeye kalkmasın. Diş macunu tüpten çıkmış bir kere, geriye sokamazsın.

Bir başka gaflet sahibi ise genç popçu Aleyna Tilki... Ramazan'da ekrana sürdüğü son şarkısı 'Take It or Leave It'in klibinde motosiklete binip yolda eteğini çıkararak, iç çamaşırı ile kalıyor. Klibin neredeyse üçte ikisi yatakta iç çamaşırı ile zıplayarak geçiyor.

Onu izlerken Gülşen'e karşı mahcup olacağım hiç aklıma gelmezdi doğrusu..."