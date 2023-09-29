O ilimizdekiler aman dikkat! Dünyanın en zehirli örümceği için uyarı verdiler! Ölümlere de sebep oluyor

En zehirli örümcek türlerinden biri olan 'Argiope lobata' ülkemizde de görüldü. Dünyanın en zehirli örümceği olarak da bilinen bu örümceğin son olarak Elazığ’da da ortaya çıktığı öğrenildi. Halk arasında kısa sürede endişe neden olan örümcek türüne ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte detaylar…

Dünyanın en zehirlisi ülkemize dadandı

Elde edilen bilgilere göre dünyanın en zehirli örümcekleri arasında yer alan 'Argiope lobata' ülkemizde de görüldüğü ortaya çıktı. Elazığ’a kadar giden bu örümcek halk arasında paniğe neden oldu. Öte yandan bu örümceğin ölümlere neden olduğu iddiası da korkuya yol açtı.

Baskil ilçesi Gemici köyünden görüntülenen örümceği, orada yaşayan vatandaşlardan Hasan Kıstırak, bahçesinde gördüğünü açıkladı. Bu örümcek türünün taşıdığı güçlü zehir ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kaybına neden olduğu iddiaları ise uzmanlar tarafından yalanlandı.



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