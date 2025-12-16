O ilimizde kar yağışı hayatı durdurdu! 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van’da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası çok sayıda mahalle ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Van’da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 49 mahalle ve 41 mezra yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Kardan kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
