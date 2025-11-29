O ilimizde görüş mesafesi 20 metreye düştü

Erzincan’da sabah saatlerinde etkisini artıran sis, kent genelinde ulaşımı zora soktu. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis yaşamı olumsuz etkiledi. Yer yer yoğunluğu artan sis ve pus nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Mesailerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, trafikte olabildiğince dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Kent genelini kaplayan sis uzun süre etkisini sürdürdü.

Ağaçların dallarında kırağı oluştu

Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da yol kenarındaki ağaçların dallarında kırağı oluştu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının buz tutan camlarını temizlemek için uğraştı. Bazı sürücüler araçlarının ısınması ve camlardaki buzun çözülmesi için yaklaşık 15 dakika beklemek zorunda kaldı.