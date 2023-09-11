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Gündem O ilimizde fırtına etkili oldu: Okulların çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı
Gündem

O ilimizde fırtına etkili oldu: Okulların çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-11 18:45:00 -
O ilimizde fırtına etkili oldu: Okulların çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı

Tarsus’ta fırtınada 2 okulun çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan fırtınada 2 okulun çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı.

 

Tarsus ilçesinde saat 15.00 sıralarında etkili olan kısa süreli fırtına nedeniyle Kemal Paşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda, boş bir okulun binasının çatısı yola uçtu.

Yol trafiği kapanırken, bölgeye Mersin  Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle çatının parçaları temizlenerek yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Tozkoparan Mahallesi’ndeki Çağlayan İlköğretim Okulu’nun çatısı da fırtına nedeniyle bahçedeki boş oyun alanına düştü.

Kentin birçok noktasında yine fırtına nedeniyle ağaçların dalları kırılıp yola düştü.

 
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