  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor kıracağız

Altın fiyatları son dakika: Gözler kritik toplantıda, Fed'e çevrildi! Dikkat çeken altın ve dolarda işareti böyle verdiler

Balkanlar'ın en eski camilerinden! 100 yıldır ezana hasret Osmanlı camisi

Dikkat çeken Ayasofya açıklaması: Bunun tek bir işareti var

Flaş gelişmeyi duyurdular! Türkiye 2040'a kadar...

Tüm dünya yarın Türkiye'yi konuşacak! Milli kanatlar gövde gösterisi yapacak

Bakan Nebati böyle uyardı: Cumhurbaşkanımız zafer konuşmasını yapmazsa...

Hükümet düğmeye bastı! İşte düşünülen yeni kira modeli

Türkiye'de seçimlere iki hafta kala son anket sonuçları duyuruldu! İşte parti ve adaylarda son durum

Bakan Akar isim vermeden eleştirdi: Koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler
Yaşam O ilimiz mayıs ayında beyaza büründü
Yaşam

O ilimiz mayıs ayında beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2023-05-01 09:28:00 -

Mayıs ayının ilk gününde Erzincan'da kar sürprizi yaşandı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı zemini beyaza bürüdü.

Batı bölgelerinde bahar havası yaşanırken, Erzincan’ın yüksek kesimleri mayıs ayında yağan karla yeniden beyaza büründü. Gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Refahiye ilçesine bağlı Gemecik köyünde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Kar, Keşiş ve Munzur Dağlarının zirvelerini tamamen kapladı.

Hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yüksek kesimlere mayıs ayında kar yağdı. 2190 metre rakıma sahip olan Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidinde de kar etkisini gösterdi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağmurlu, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği; sabah ve gece saatlerinde yağışların Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta ve kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaralı şahin tedavi altında
Yaralı şahin tedavi altında

Yaşam

Yaralı şahin tedavi altında

Sağanak yağışlardan sonra ağaçlar görünmez oldu
Sağanak yağışlardan sonra ağaçlar görünmez oldu

Yaşam

Sağanak yağışlardan sonra ağaçlar görünmez oldu

Londra'da İslam sanat eserleri sergisi açıldı
Londra'da İslam sanat eserleri sergisi açıldı

Kültür - Sanat

Londra'da İslam sanat eserleri sergisi açıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23