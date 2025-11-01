O hava yolu şirketinden tepki çekecek karar: Kilolu yolculara çifte koltuk ücreti!

ABD merkezli hava yolu şirketi Southwest Airlines, yolcular arasında büyük tepki toplayacak yeni bir karara imza attı. Şirket, 27 Ocak 2026 itibarıyla fazla kilolu yolculardan iki koltuk ücreti talep etmeye başlayacak.

Mevcut sistemde Southwest, geniş yolculara iki seçenek sunuyordu: Yolcular isterlerse fazladan koltuğu önceden satın alıp uçuştan sonra ücret iadesi talep edebiliyor, isterlerse havaalanında ücretsiz ek koltuk talebinde bulunabiliyordu.

TRT’nin haberine göre, yeni düzenlemeyle bu kolaylık ortadan kalkıyor. Artık fazladan koltuk ücretinin önceden ödenmesi zorunlu hale gelirken, iade garantisi kaldırıldı. Yine de uçağın tamamen dolu olmaması ve her iki biletin aynı sınıftan alınması durumunda, yolcular 90 gün içinde ücret iadesi talep edebilecek.

Florida merkezli seyahat danışmanı Jason Vaughn, kararın yalnızca kilolu yolcuları değil, tüm yolcuları olumsuz etkileyeceğini söyledi:

“Mevcut sistem herkesin rahat etmesini sağlıyordu. Bu değişiklik, hem kilolu yolcuların hem de diğer yolcuların uçuş deneyimini kötüleştirecek.”

Vaughn ayrıca şirketin müşteri odaklı kimliğini kaybettiğini vurguladı:

“Bu adım Southwest’in sadık yolcuları için hayal kırıklığı. Artık kimin müşterisi olduklarını bile bilmiyorlar.”

Şirket krizde

Uzmanlar, bu sert kararın arkasında mali baskıların yattığını belirtiyor. Southwest Airlines, son dönemde azalan gelir ve yatırımcı baskısı nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Şirket, geçtiğimiz yıl fazla bacak mesafesi için ek ücret uygulamasına geçmiş, ayrıca gece uçuşları (red-eye flights) seçeneğini gündemine almıştı.

Bir dönem “ücretsiz bagaj hakkı” politikasıyla rakiplerinden ayrılan Southwest, bu avantajı da Mayıs 2025’tekaldırmıştı. Yeni koltuk politikasıyla birlikte, firmanın müşteri memnuniyetinde ciddi bir düşüş yaşaması bekleniyor.