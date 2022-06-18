O gıdalar yüzü sivilce yuvasına dönüştürüyor
Sivilce sebebi her gün tüketmeden edemediğiniz gıdalar olabilir. Sivilcenin çoğunlukla iç organlardan kaynaklanmadığını ifade eden uzmanlar, doğru bilinen yanlışları sıraladı. İşte yüzü sivilce yuvasına dönüştüren hatalar...
Sivilcenin yüze yerleşmesi kolay ama sivilceden kurtulmak zor. Her gün tüketilen bazı gıdaların sivilceleri artırdığını söyleyen uzmanlar, "Sivilce nasıl geçer?" sorusunu yanıtladı.
İHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Şen Dikey, sivilcelerin sebeplerini anlattı.
Sivilcelerin sebepleri
Genetik nedenler
Sürülen yağlı kremler, makyaj
Hava kirliliği gibi çevresel faktörler
Terleme
Stres
Sivilceye sebep olan gıdalar
Çikolata, kraker, hazır meyve suları, kızartma, beyaz ekmek, şeker, fastfood gıdalar, patates sivilceye sebep olabilir.
Aşırı süt ve süt ürünü tüketimi de sivilceye sebep olabilir.
Sivilce nasıl geçer?
Sebze, meyve ve Omega 3'ten zengin gıdalar sivilceye karşı koruyucudur.
Sivilcelerin, dermatologlar tarafından, uygun tedavi yöntemleriyle tedavi edilmelidir.
Güneş ışınları her ne kadar sivilceyi azaltabilse de lekeyi arttırabileceği için cilt tipine uygun yağsız, su bazlı güneş koruyucu kremler önerilir.