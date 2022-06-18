O gıdalar yüzü sivilce yuvasına dönüştürüyor

Sivilcenin yüze yerleşmesi kolay ama sivilceden kurtulmak zor. Her gün tüketilen bazı gıdaların sivilceleri artırdığını söyleyen uzmanlar, "Sivilce nasıl geçer?" sorusunu yanıtladı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Şen Dikey, sivilcelerin sebeplerini anlattı.

Sivilcelerin sebepleri

Genetik nedenler

Sürülen yağlı kremler, makyaj

Hava kirliliği gibi çevresel faktörler

Terleme

Stres

Sivilceye sebep olan gıdalar

Çikolata, kraker, hazır meyve suları, kızartma, beyaz ekmek, şeker, fastfood gıdalar, patates sivilceye sebep olabilir.

Aşırı süt ve süt ürünü tüketimi de sivilceye sebep olabilir.

Sivilce nasıl geçer?

Sebze, meyve ve Omega 3'ten zengin gıdalar sivilceye karşı koruyucudur.

Sivilcelerin, dermatologlar tarafından, uygun tedavi yöntemleriyle tedavi edilmelidir.

Güneş ışınları her ne kadar sivilceyi azaltabilse de lekeyi arttırabileceği için cilt tipine uygun yağsız, su bazlı güneş koruyucu kremler önerilir.