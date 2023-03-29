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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Medya O gelişme, Müjdat Gezen'i çok fena tutuşturdu! Böyle yalvardı! Erdoğan detayı tam bomba
Medya

O gelişme, Müjdat Gezen'i çok fena tutuşturdu! Böyle yalvardı! Erdoğan detayı tam bomba

Yeniakit Publisher
2023-03-29 10:10:00 -
O gelişme, Müjdat Gezen'i çok fena tutuşturdu! Böyle yalvardı! Erdoğan detayı tam bomba

AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a her Allah'ın günü hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren "sözde sanatçı" Müjdat Gezen, çok fena tutuştu. Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yayınladığı mektupta, cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye seslenerek, Türkiye'nin kritik bir süreçte olduğunu belirten Gezen, "Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a her Allah'ın günü hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren "sözde sanatçı" Müjdat Gezen, çok fena tutuştu. Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yayınladığı mektupta, cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye seslenerek, Türkiye'nin kritik bir süreçte olduğunu belirten Gezen, "Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor" ifadelerini kullandı.

Sandıkta ağır bir hezimet yaşayacaklarını gören Gezen'in İnce'ye yazdığı mektup şöyle: 

"Sevgili Muharrem İnce...

Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir kere içtensin, samimisin. Öğretmensin. Düşündüm taşındım, sana bu mektubu “Yazayım mı, yazmayayım mı” diye. Sonunda senin dürüstlüğüne olan inancım ağır bastı. Ve yazmaya karar verdim.
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Bildiğin gibi okulumda yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar öğrencim var. Toplam yedi yüz civarında. Bunları velileriyle çarptığın zaman, oldukça kalabalık bir kitle oluşuyor. Hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Ve Erdoğan’ın istediği olacak. Oysa tanıdığım kadarıyla, sen iyi bir demokratsın. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor.

Değerli kardeşim bundan sonrası tamamen sana ait.

Her iki durumda da yolun açık olsun.

Sevgi ve saygılarımla..."

 

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