O gazeteden skandal tavsiye: Böcek yiyin

Washington Post, zaman zaman böcek yemeyi teşvik eden haberleriyle sosyal medyada bir kez daha tepki toplarken yeni tartışmaları tetikledi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, sığır eti, domuz eti veya tavuk etinden "yenilebilir böceklere geçişin" çevre için iyi olacağını savunarak, Amerikalıları bir kez daha "ana gıda kaynağı" böceklere güvenmeye çağırdı.

Washington Post(WP) dün yayınlanan bir makalede, çiftlik hayvanı etleri yerine böcek yemenin "karbon ayak izlerini hafifleteceği" iddia edildi. Gazete, çiftlikte yetiştirilen böceklerin daha verimli protein kazandırdığını iddia etti. "Örnek" olarak ise, cırcır böceklerinin ineklerden 12 kat daha etkili olduğu ileri sürüldü.

Makale, WP ve diğer medya kuruluşlarının Amerikalıları ve diğer Batılı tüketicileri böcek yeme konusundaki uzun ikna çabalarının sonuncusu olarak gösteriliyor.

"Böcek yer miydiniz?"

Hızlı bir Google araması yapıldığında WP'un 2013'ten beri konuyu tekrar tekrar gündeme getirdiği ve "Böcekler neden insan besin zincirinin daha büyük bir parçası olmalı" veya "Neden böcek yiyebilirsiniz, yemelisiniz ve muhtemelen yiyeceksiniz" anlamında başlıklar içeren makaleler yayınladığını ortaya koyuyor. 2019 tarihli bir makalenin başlığında ise şu soru dikkat çekiyor: "Gezegeni kurtarmak için böcek yer miydiniz?"

Söz konusu haberlerde 2 milyar insanın veya dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin zaten böcek yediği iddia edildi. Ayrıca "Yenilebilir böcek endüstrisinin 2030 yılına kadar yıllık gelirinin 9,6 milyar dolara çıkacağını" öngören bir rapordan alıntı yapıldı. Son yıllarda, böcek yemenin faydalarını öven çok sayıda haber medyaya yansıyor.

WP, böceklerin insan gıdası olarak kullanılmasının önde gelen medya destekçilerinden biriolarak gösteriliyor. Gazetenin sahibi, Amazon'un kurucusu, böcek yeme meraklısı olduğu bilinen milyarder Jeff Bezos. Bezos'un, böcek yemeyi iklim değişikliğini hafifletmenin bir yolu olarak defalarca gündeme getiren Dünya Ekonomik Forumu ile de bağları var.

"Yeni normal böcek yemek"

Amaç, böcek yemeyi "yeni norm" haline getirmek, bu da Amerikalıların hamamböcekleri ve diğer "altı ayaklı yiyecek kaynakları" hakkındaki hassasiyetlerini aşmalarını gerektirecek. WP, "Böcek yemeye karşı direnciniz güçlü olabilir. Başkalarını izlemek de engelleri aşmaya yardımcı olabilir." diyor. Gazete, "yenilebilir böcekler" için ünlüleri kullanmayı da başka bir "çözüm" yolu olarak gündeme getiriyor.

Sosyal medyada ise söz konusu haberlere ilişkin çok sayıda eleştiri ve tepki dile getirildi. Pek çok kullanıcı, WP personelinin böcekleri kendileri yiyerek yol gösterdiklerini öne sürdü. Florida Valisi Ron DeSantis'in basın sekreteri Christina Pushaw ise, söz konusu yayınların durdurulması gerektiği hususunda uyarıda bullundu.

Russian Today .