O dizide şok "başörtüsü" sözleri! Ağzınız bir karış açık kalacak

Başörtüsünün yasaklanması için Anayasa Mahkemesi'ne koşturanlar arasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta tartışmaya açtığı ve TBMM'ye 'başörtüsüyle' ilgili 3 maddelik yasa teklifi sunması sıcak gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından ise Show TV'de ekrana gelmeye başlayacak olan Kızılcık Şerbeti dizisindeki bir sahne sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

"Faşist, bunlar da her yerde"

Gold Film imzası taşıyan ve bu ay ekrana gelmeye başlayacak olan dizinin fragmanındaki başörtüsü görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Fragmanda başörtülü bir kadının bir kadına çarpması sonucu, “Bunlar da her yerde” sözüyle karşılaştığı görüldü.

Bununla birlikte yine başörtülü bir kadınla başka bir kadının tartışmasında, 'Medeniyet düşmanı, özgürlük düşmanı ve faşist' gibi karşılıklı ithamlar yer aldı.