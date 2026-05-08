O anlar kameraya yansıdı! Beylikdüzü’nde sokak çöktü
İstanbul Beylikdüzü’nde inşaat çalışması yapılan sokakta yolun bir bölümü çöktü. Çökme anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul Beylikdüzü’nde inşaat alanının bulunduğu sokakta yol bir anda çöktü. Olay, öğle saatlerinde Kavaklı Mahallesi Çınarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması gerçekleştirilen sokakta yol çöktü. Yolun bir bölümü inşaat alanına doğru kaydı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ekipler sokağı bariyerlerle araç trafiğine kapattı. Çökme anı ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.