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Gündem O anket gündeme bomba gibi düştü! AK Parti'nin oy oranı olay oldu
Gündem

O anket gündeme bomba gibi düştü! AK Parti'nin oy oranı olay oldu

ADA Araştırma, Ekim ayı anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre AK Parti yüzde 40.2 ile ilk sırada yer alırken, kendisine en yakın partiye 18 puan fark attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 15:43:00 -
O anket gündeme bomba gibi düştü! AK Parti'nin oy oranı olay oldu

Ada Araştırma, 81 ilde CATİ yöntemiyle 19-26 Ekim 2022 tarihleri arasında 3 bin 29 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti’nin oy oranı yüzde 40,2 çıktı. AK Parti en yakın rakibi CHP'ye yaklaşık 18 puan fark attı.

AK Parti'yi yüzde 22,6 oy oranı ile CHP izlerken, HDP ankette İYİ Parti'nin önünde çıktı. HDP yüzde 10.7 ile üçüncü parti olurken, onu yüzde 10.4 ile İYİ Parti ve yüzde 8.6 ile MHP takip etti. Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi yüzde 2.4, Zafer partisi yüzde 1.3, DEVA Partisi ise yüzde 1.1 çıktı... 

 

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Yorumlar

Leyl...

Keske basligi acik Ara farkla diye verseydiniz.. Talihsiz bir kli$e laf olmus.. Bomba, momba sirasi mi Simdi!!! Zaten heryer hain dolu..

Misafir

Acaba bu ankete gerçekten inanıyormusunuz?
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