  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şaşırtmadı: Darbe bildirisinde Koç ayrıntısı!

Amiraller gibi diplomatlarda bir bildiri yayımlamıştı: Aynı soruşturma onlara da açılacak!

Muharrem İnce'den tepki çeken bildiri açıklaması! Böyle savunmaya çalıştı

Fazıl Say'dan CHP'ye eleştiri yağmuru! Önce çaktı, sonra gazladı

Darbe imalı bildiriye öncülük edenler belirlendi: Soruşturma TCK 316'dan açıldı!

'Zevzeklik' demişti, bu hamleyi yapmadı! Meral Akşener'e sert çıkış

Bakan Soylu'nun darbeciler için söylediği o sözler gündem oldu: Yeniden fırsat verirlerse...

Türker Ertürk, haddini aşmaya devam etti: Türkiye yeni 15 Temmuzlar yaşamasın

Çocukları için bu işe başladı... Şimdi talebe yetişemiyor

'Planı başarısızlığa uğratıldı' diyerek açıkladı: Dış güçlerle komplo kuruyordu
Gündem O amirallerin ‘FETÖ ile irtibatları’ incelenecek
Gündem

O amirallerin ‘FETÖ ile irtibatları’ incelenecek

Cumhuriyet Başsavcılığı, amirallerin bildirisine öncülük edenlerin FETÖ ile bağlantılarını da inceleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 07:00:00 - 2021-04-05 07:17:01
O amirallerin ‘FETÖ ile irtibatları’ incelenecek

104 amiralin imzası ile hazırlanan ve millî iradeyi hedef alan bildiriye yönelik olarak toplumun her kesiminden tepkiler artarak devam ediyor. İş dünyasından akademik çevrelere kadar yapılan açıklamalarda, bildiri ve imza atan isimler sert şekilde kınanırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, hükûmet ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik skandal ifadelerle dolu bildiriyle ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, soruşturma kapsamında ilk olarak, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği öğrenildi. Emekli amiralleri organize ettikleri ve bildirinin hazırlanmasında önemli rol üstlendikleri öğrenilen bu kişilerin en kısa sürede Başsavcılık tarafından tek tek ifadeye çağırılacağı ifade edildi. Bu kişilerin yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının da soruşturma kapsamında olduğu belirlendi.

Bu arada, Başsavcılığın, bildiriyi hazırlayan isimlerin FETÖ ile irtibatını da mercek altına alacağı öğrenildi. Soruşturmada, özellikle TSK içerisindeki kripto örgüt elemanlarını deşifre eden ankesörlü telefonlardan aranıp aranmadıklarına bakılacağı bilgisi edinildi. Aynı şekilde, ankesör ve ardışık arama kapsamında, itirafçı şüphelilerin ifadelerinin de taranacağı bildirildi. Söz konusu şüphelilerin ifadelerinde bu isimlerin geçip geçmediğinin kontrol edileceği belirlendi.

Bunların yanı sıra, soruşturma kapsamında, HTS kayıtları da (telefon) incelenecek. Bildiri öncesi, kim kiminle ne kadar irtibat kurmuş tek tek deşifre edilecek. Söz konusu soruşturmanın güvenlik birimleriyle koordinasyon hâlinde götürüldüğü ve tek bir çatı altında yürütüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asIL VATAN MILLET EZAN BAYRAK YERLI/MILLI .... ILE ILISKISI VAR MI BU ARASTIRILSIN!!!!

darbe,fetö, teror, natoturkcu/amerikancilik , MESLEKI VE FETÖYLE MUCADELE BASARILARI NEDIR gecmusleri iyi incelensin!!!! raki kadehi ile darbeciligi plastik hurda hasta egolarina meze yapmanin bedeli odetilmeli ...bu rutbe istismarcilarindan
  • Yanıtla
FETÖ’cülerden Gergerlioğlu itirafı! Karşı karşıya kalacaklar… Projedeki rolü
Siyaset

FETÖ’cülerden Gergerlioğlu itirafı! Karşı karşıya kalacaklar… Projedeki rolü

FETÖ’cü hain Emre Uslu KHK’lıların parti kurması gerektiğini belirterek, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Uslu..
Hakan Bayrakçı'dan haddi aşan vesayetçi amirallere destek: 103 şerefli amiral konuşamaz mı?
Gündem

Hakan Bayrakçı'dan haddi aşan vesayetçi amirallere destek: 103 şerefli amiral konuşamaz mı?

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı Ulusal Tv canlı yayınında, 104 emekli amiralin haddi aşan bildirisine destek verdi...
Darbe imasında bulunan amirallerden birbiri ardına açıklamalar: Utanmadan mağdur edebiyatı yapıyorlar!
Gündem

Darbe imasında bulunan amirallerden birbiri ardına açıklamalar: Utanmadan mağdur edebiyatı yapıyorlar!

Darbe imalı gece yarısı bildirisine imza atan vesayetçi amirellerden Cem Gürdeniz, Kemalist Nihat Genç'in Veryansın Tv'sine konuştu. Vatanse..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay