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Nurpınar Tente Ödemiş neden görevden alındı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı son dakika Resmi Gazete atama kararları. Atama Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama Kararları’na göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Nurpınar Tente Ödemiş, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan ise görevlerinden alındı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:04
Nurpınar Tente Ödemiş neden görevden alındı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı son dakika Resmi Gazete atama kararları. Atama Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama Kararları’na göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Nurpınar Tente Ödemiş, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan ise görevlerinden alındı. Bu isimlerin neden görevden alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları’nın devamında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri A.O. kurumuna ilişkin Atama Kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Tente Ödemiş kimdir?

1970 Ordu Teyneli Köyü doğumlu olan Nurpınar Tente Ödemiş, Ordulu eski Bakanlardan Mehmet Hilmi Güler ve Ertuğrul Günay’ınd adanışmanlığını yapmıştı. Ödemiş 2011 seçimlerinde AK Parti’den Ordu Milletvekili aday adayı da olmuştu.

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:04
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