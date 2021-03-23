Nuri Alço hasta mı? Nuri Alço sağlık durumu nasıl?
Yeşilçam'da kötü adam karakterlerinden Nuri Alço’nun koronaya yakalandığı öğrenildi. Korona olan Nui Alço’nun sağlık durumu merak edilirken, Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumunun nasıl oluğunu açıkladı. Peki Nuri Alço sağlık durumu nasıl?
Türk sinemasının kötü karekterlerinden Nuri Alço’nun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Evinde koronayı atlatmaya çalışan Nuri Alçonun durumun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenilidi. Nuri Alço’nun bir haftadır korona tedavisinin sürdüğü gelen bilgiler arasında.
Nuri Alço sağlık durumu nasıl?
Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden destek istedi. Yeşilçam'da kötü adam karakterlerine hayat veren Nuri Alço, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştı.
Nuri Alço kimdir?
Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Nuri Alço, Yeşilçam'da genelikle kötü karekteri oynadı.