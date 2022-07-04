Nurettin Nebati müjdeli haberi verdi!
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli bir haber verdi.
Yeniakit Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli bir haber verdi. Nebati paylaşımında, “Kamu idarelerinde istihdam edilmek üzere, özel yarışma sınavı ile 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alımı yapacağız. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla ülkemiz için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sınava katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.