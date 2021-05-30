Nurettin Demir'in kardeşi kimdir? Nuran Demir kimdir?

Nurettin Demir'in kardeşleri Nurten ve Nuran Demir'in DHKP-C'li olduğunu söyleyen Soylu şu ifadeleri kullanmıştı: "16 Ocak 2015. DHKP-C'nin Sedat Peker'e tehdit kurgusu. 26 Ocak 2015, öyle bir kurgu var ama koruma istemiyorum diyor. 30 Ocak'ta komisyon reddediyor. 6 gün sonra koruma istiyor, 2 ay sonra komisyon toplanıyor ve kendisine koruma veriyorlar. Esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü sanıyorum Selami Altınok. Şimdi şu adamı, Nurettin Demir, milletimizin bunları bilmesi lazım. Biz nelerle uğraşıyoruz. Demir Kadıköy eski İlçe Emniyet Müdürü, 94-98 arası irtibatta bulunduğu en önemli adam Sedat Peker. Kardeşi Nurten Demir DHKP-C'den öldürüldü, kardeşi Nuran Demir eylemlerde.

Sanal bir tehditle, kurgu bir tehditle. İstanbul'da her verilen korumanın kime verildiğini bu dönemde de bilemeyebilirim. Yakın koruma, tehditlere yönelik korumalar, il emniyet müdürlükleri belirler. Bizim yaklaşık 15 bin korumamız vardı, benim dönemimde 5 binde düştü. Bunun yüzde 40'ı da hakimler ve savcılardır. Nurettin Demir 93-99 DHKP-C. 2015'te Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Nurettin Demir kardeşinden kalan mirasla bir kurgu üretir. Derler ki, şu şu sebeplerden dolayı DHKP-C'nin tehdidi var. Sonra bu kişi ne olmuş? FETÖ'den ceza yemiş. DHKP-C, mafya, Kadıköy'de herkes bilir ki bir kişi aleyhinde bir şey söylesin, Sedat Peker'in cipini kullanır. Ben Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü'nü görevden aldım, bir sonrakini, sorumluluk bana mı ait onun. 27 yıldır aynı telefon numarasını kullanıyorum. Bataklık operasyonunun ilk ihbarı şahsıma geldi. İstihbarat, terör, bütün arkadaşlar bilirler ki benim ihbar ağım geniştir. Kadıköy Emniyet Müdürü masaj salonları gibi yerlere gittiği geldi, Sultanbeyli Emniyet Müdürü'nün para taşıma işi bana geldi."