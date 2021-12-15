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Ekonomi Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati’den faiz ve yeni ekonomi modeli açıklaması
Ekonomi

Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati’den faiz ve yeni ekonomi modeli açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi deneyimli iş insanı Seydullah Nebati Merkez Bankası toplantısına değinerek yeni ekonomi modeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 18:47:00 -
Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati’den faiz ve yeni ekonomi modeli açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi deneyimli iş insanı Seydullah Nebati, "Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır" dedi.

B&G Yönetim Kurulu Başkanı Seydullah Nebati yeni ekonomi modeli ve faiz ile ilgili yorumlarda bulundu.

Bloomberg HT'den Burak Karagöz'e konuşan Seydullah Nebati, Merkez Bankası'nın yarınki toplantıyı pas geçmesi gerektiğini, bununla birlikte kanaatinin bir puanlık indirim olduğunu söyledi.

Seydullah Nebati şunları söyledi: Küçük bir aralığımız kaldı demişti. Zaten enflasyonun altında bir reel faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada faizler inmedi. Sadece kısa vadeli faizler indi.

Seydullah Nebati yeni ekonomi modeline ilişkin ise şunları söyledi: Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Biz de yeni yeni tanıyoruz, anlıyoruz. Ben hükümete güveniyorum. Ellerinde bu kadar veri seti varken, Türkiye'nin bütün kurumlarından bilgi alırken ben hatalı bir program izleyeceklerine inanmıyorum. Ama anladığım kadarıyla kısa vadede zor olacak. Her zaman iyimser olmak zorundayız.

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