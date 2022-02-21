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Gündem Numan Kurtulmuş'tan üzücü haber
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan üzücü haber

Bugün Covid-19 testi yaptıran AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sonucun pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 19:51:00 -
Numan Kurtulmuş'tan üzücü haber

Bugün Covid-19 testi yaptıran AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sonucun pozitif çıktığını açıkladı. Bilgilendirmeyi sosyal medyadan yapan Kurtulmuş, hastalığı hafif geçirdiğini de söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bilgilendirmeyi sosyal medyadan yapan Kurtulmuş, koronavirüsü hafif geçirdiğini belirterek, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin." dedi.

 

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