Numan Kurtulmuş, Woo Won-Shik’i Meclis’te ağırladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik’in ziyaretiyle önemli bir diplomatik temasa ev sahipliği yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerde, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak işbirliği alanları ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

“Dostane ilişkiler devam edecek”

Woo Won-Shik'i Meclis'e gelişinde karşılayan Kurtulmuş, Woo Won-Shik ile Güney Kore Cumhuriyeti ve Türk bayrakları önünde el sıkıştı. Daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik baş başa görüşme gerçekleştirdi, heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. Kurtulmuş, heyetler arası toplantıda, Woo Won-Shik ile heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkati çeken Kurtulmuş, kadim ve tarihi dostluğun uzun mesafelere rağmen iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdığını belirtti. Kurtulmuş, bu ziyaretin, Türkiye-Güney Kore arasındaki dostane ilişkileri daha ileriye götüreceğine inandığını ifade etti.

Güney Kore'de geçen yıl sıkıyönetimin ilan edilmesine ilişkin Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sizi bir kez daha tebrik etmek isterim. Güney Kore tarihi bakımından fevkalade önemli bir liderliğe imza attınız. Geçen yıl anayasaya aykırı olarak ilan edilen sıkıyönetim karşısında Meclisi toplayarak, milli iradeye sahip çıkarak, Meclisin etrafını askeri tanklarla çevirmiş olmalarına rağmen o yasayı kabul etmediniz, reddettiniz, sıkıyönetimin gerçekleşmesine müsaade etmediniz. Bu tarihi liderliğiniz dolayısıyla tebriklerimi ifade etmek isterim."

Türkiye'nin de demokrasi dışı güçlerin milli iradeye müdahalesiyle çok kez karşılaştığını dile getiren Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler 75 yıllık çok partili siyasi hayatımızda beş kez darbeyle, bir kez de darbe teşebbüsüyle karşılaşmış olan bir milletiz. Biraz sonra ziyaret edeceğiz. Benzer bir durum bizde de gerçekleşti. 2016 yılının 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü terör çetesi Meclis'i de kuşatarak, yukarıdan silahlarla bombalayarak milli iradeyi durdurmak istedi. Aynen sizin yaptığınız gibi o zamanki Meclis Başkanımızın riyasetinde milletvekili arkadaşlarımız bir araya gelerek bu demokrasi dışı saldırıya karşı yekvücut olarak mücadele etti ve milletimiz kazandı."

İki ülke arasındaki yakın işbirliği gerçekleştirme potansiyeline değinen Kurtulmuş, yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacminin, ülke liderlerinin belirlediği şekilde 15 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Savunma sanayi, yüksek teknolojiler, enerji, turizm, kültür, eğitim gibi birçok alanda iki ülkenin büyük bir işbirliği potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu ziyaretle işbirliklerinin daha ileriye götürülmesini temenni etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Myung'un Türkiye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kısa süre önce Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Türkiye'de ağırladığını anımsatan Kurtulmuş, "Fevkalade güzel, üst düzey bir görüşme gerçekleşti. Çok sayıda anlaşma karşılıklı olarak imzalandı. Şimdi bu anlaşmaların karşılıklı olarak meclislerimizden geçirilmesiyle ahdi zeminin sağlanması Türkiye-Güney Kore arasındaki ilişkilerin çok daha güçlenmesine vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Hükümetler arasındaki iyi ilişkileri, parlamentolarla da desteklemek istediklerini ifade eden Kurtulmuş, dostluk ve ihtisas gruplarının karşılıklı ziyaretleri ile uluslararası asamblelerdeki Türk ve Güney Kore heyetlerinin yakın çalışmasının iki parlamentoyu daha da yakınlaştıracağını vurguladı.

Türkiye'deki yoğun gündem dolayısıyla Güney Kore'nin ev sahipliğinde gerçekleşen MIKTA toplantısına katılamadığını ifade eden Kurtulmuş, MIKTA'nın kuruluşunda desteği olan eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun TBMM'yi temsilen toplantıda yer aldığını kaydetti.

Kurtulmuş, en kısa zamanda iadeiziyarette bulunarak Güney Kore ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmayı arzuladıklarını belirtti.

"Güney Kore bizim için çok önemlidir"

Gelecek dönemde Asya'nın önemli güç merkezlerinden birisi olacağını belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak Asya ile ilişkilerimize önceki dönemlerden daha fazla önem atfediyoruz. Özellikle 2019'dan itibaren başlatılan 'Yeniden Asya' girişimiyle Asya'daki bütün ülkelerle ilişkilerimizi çok daha ileri noktaya götürmek istiyoruz. Kaldı ki, Güney Kore, Asya'daki bizim en önemli müttefiklerimizden birisidir. Hem tarihi ve kültürel yakınlığımız hem de Asya'daki ikinci ticaret ortağımız olması bakımından Güney Kore bizim için çok önemlidir. Aynı şekilde biz de kan kardeşi olarak Güney Kore için çok önemli olduğumuzu biliyoruz. Bu dostane ilişkileri çok daha ileri noktalara taşımak mümkündür."

Kurtulmuş, 2027'nin Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 70. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 2027'nin Türkiye'de Güney Kore yılı, Güney Kore'de de Türkiye yılı ilan edilmesini teklif etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu yıl dönümüne Meclisler olarak katkı vermek istediklerini söyledi.

İki ülke arasında ortak projelerin de yapıldığını belirten Kurtulmuş, özellikle Güney Kore firmalarının Türkiye'deki yatırımlarının örnek projeler olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, iki ülkenin dünya çapında deneyimli şirketlerinin bulunduğuna işaret ederek, "Her iki ülkenin karşılıklı yatırımlarının artırılmasının ötesinde, özellikle Türkiye'nin etkisinin fevkalade büyük olduğu Orta Asya ve Afrika'da da Güney Kore ile müşterek işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. İki ülke arasındaki kapasite fevkalade önemli işbirliklerine de müsaittir. Özellikle bilim, teknoloji, inovasyon ve yüksek teknolojiler alanında işbirliği yapabilecek çok güçlü insan gücüne ve teknolojik altyapıya sahip olduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu.

Filistin davası konusunda Güney Kore'nin tutumunu takdirle karşıladıklarını ifade eden Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Filistin'in masum ve mazlum halkına karşı destek olunması, yardımların gönderilmesi ve onların içinde bulunduğu zor durumdan kurtarılması konusundaki tavrınızı olumlu bulduğumuzu ifade etmek isterim. Yine aynı şekilde Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana tavrınız da takdire şayandır. Ümit ederim ki bu doğru tavrımızı, doğru istikamette ilerleyen tavrınızı en kısa süre içerisinde Filistin devletini resmen tanıyarak olgunlaştırırsınız. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde 11 Batılı ülke Filistin'i tanıdı. Asya'nın büyük güçlerinden birisi olan Güney Kore'nin de tanınmasıyla birlikte çok güçlü bir destek verilmiş olur. Böylece Güney Kore olarak tarihin doğru tarafında durduğunuzu bütün dünyaya ilan etmiş olursunuz."

İkili ticaret hacminin arttırılması talebi

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki mesafe uzak olsa da Türkiye'ye gelince kendisini ailesinin yanında gibi hissettiğini söyledi.

İki ülke arasında tarihi bağların bulunduğuna işaret eden Woo Won-Shik, Kore Savaşı'nda Türkiye'nin 20 binden fazla asker göndererek Güney Kore'nin özgürlüğünü ve demokrasisini korumaya yardım ettiğini söyledi.

"Ayla" filminde olduğu gibi Türk askerlerinin sadece savaşmadığını, savaş yetimleri için Ankara Okulunu kurduğunu, yetimlere bakarak eğitimler verdiğini anlatan Woo Won-Shik, Güney Kore halkının bu konuda minnettar olduğunu ifade etti.

Woo Won-Shik, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde Güney Kore hükümetinin ve halkının hızla Türkiye'nin yardıma koştuğunu dile getirdi.

Geçen sene aralık ayında Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildiğini ve halkın Meclis'e koştuğunu, milletvekillerinin hızla Meclis'e geldiğini anlatan Woo Won-Shik, anayasaya uygun bir şekilde bu sıkıyönetimi iptal etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Woo Won-Shik, Türkiye'deki darbe girişimi karşısında Türk halkının gösterdiği güçlü iradeyi, Güney Kore halkının da gösterdiğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Türkiye ziyaretinde birçok konunun ele alındığını anımsatan Woo Won-Shik, iki devlet başkanı arasında görüşülen konuların takip edilmesi ve parlamentolar tarafından verilebilecek desteklerin değerlendirilmesi için Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirtti.

Woo Won-Shik, Türkiye'yi Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez olarak değerlendirdiklerini, ikili ticaret hacminin arttırılmasını istediklerini dile getirdi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili Türkiye'nin liderliğinde barış planının ikinci aşamasına geçilmesini takdirle izlediklerini söyleyen Woo Won-Shik, Güney Kore'nin Filistin meselesini yakından takip ettiğini belirtti.

Woo Won-Shik, Birleşmiş Milletlerin her toplantısında, rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımın kesintisiz sürdürülmesi, bir an önce ateşkesin sağlanması için her zaman ses yükselttiklerini kaydetti.

Görüşmede, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Güney Kore Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer de yer aldı.

Kurtulmuş ve Woo Won-Shik, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Meclis'te bombaladığı alana karanfil bıraktı.

TBMM Genel Kurul Salonu'nu ziyaret ederek milletvekillerini selamlayan Kurtulmuş ve Woo Won-Shik, bir süre Genel Kurul çalışmalarını takip etti.