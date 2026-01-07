Nüksetmek Ne Anlama Gelir? Hastalık Tekrarı Nasıl Olur?

Nüksetmek kelimesi, günlük dilde ve özellikle tıp terminolojisinde sıklıkla karşılaşılan bir fiildir. TDK sözlük anlamı itibarıyla "yeniden ortaya çıkmak" veya "tekrarlamak" şeklinde tanımlanır. Bu ifade, daha önce yaşanmış bir olayın, durumun veya semptomun bir süre sonra tekrar ortaya çıkmasını anlatmak için kullanılır. Kelimenin kökeni Arapça olup, dilimize bu dilden geçmiştir.

Tıbbi Bağlamda Nüks ve Hastalığın Nüksetmesi Nedir?

Nüksetmek ifadesi en yaygın olarak sağlık alanında kullanılır. Bir hastalığın nüksetmesi, kişinin başarılı bir tedavi süreci geçirmesine rağmen, hastalığın belirtilerinin veya kendisinin belirli bir zaman sonra yeniden görülmeye başlaması demektir. Bu durum, özellikle kronik hastalıklar için büyük önem taşır. Örneğin, kanser veya bazı otoimmün hastalıklar gibi kronik rahatsızlıklar, geçici hastalıklara kıyasla nüksetme oranı daha yüksek olan durumlardır. Bu bağlamda, "nüks" kelimesi ise hastalığın tekrarlama eylemini ifade eden isim halidir.

Bu tür bir tekrarın önüne geçmek için uzmanlar, hastaların tedavi süreçlerini aksatmamalarını, doktor tavsiyelerine uymalarını ve düzenli kontrollerini yaptırmalarını önerir. İlaçların düzenli kullanımı, hastalığın tekrar ortaya çıkma riskini azaltmada hayati rol oynar.

Nüksetmek kelimesinin kullanımına dair somut örnekler vermek gerekirse, hem tıbbi hem de mecazi kullanımlar mevcuttur. Örneğin, şiddetli bir baş ağrısının geri gelmesi durumunda "Baş ağrısı nüksedince hemen ağrı kesici içti" denilebilir. Tıbbi durumlar için ise "Tedaviden sonra babamın kalp rahatsızlığı nüksedince hepimiz endişelendik" gibi ifadeler yaygındır. Görüldüğü gibi, kelime sadece fiziksel hastalıklar için değil, aynı zamanda duygusal veya diğer tekrarlayan durumlar için de kullanılabilmektedir.