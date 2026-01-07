  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi? Erdoğan, iddialara yanıt verdi

Başkan Erdoğan açıkladı: DEM'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi

Netanyahu detayına dikkat İsrail’de kapkaranlık sır gibi ölüm

AK Partili Meclis Üyesi görüntülere isyan etti! Phuket’çi başkan çorbada, çöp dağları sokakta

Tevfik Diker’den kritik uyarı Türkiye büyük bir kırılmanın eşiğinde çözüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Rus donanması ABD güçlerine karşı sahaya indi Atlantik'te sıcak saatler

Cumadan çıkan cemaate 'Babamın hayrına' deyip 500 kilo domuz kavurma yedirmiş!

Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı
Sağlık Nüksetmek Ne Anlama Gelir? Hastalık Tekrarı Nasıl Olur?
Sağlık

Nüksetmek Ne Anlama Gelir? Hastalık Tekrarı Nasıl Olur?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nüksetmek Ne Anlama Gelir? Hastalık Tekrarı Nasıl Olur?

Nüksetmek, Arapça kökenli bir kelime olup, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre bir durumun, hastalığın veya olayın yeniden ortaya çıkması veya tekrarlaması anlamına gelir.

Nüksetmek kelimesi, günlük dilde ve özellikle tıp terminolojisinde sıklıkla karşılaşılan bir fiildir. TDK sözlük anlamı itibarıyla "yeniden ortaya çıkmak" veya "tekrarlamak" şeklinde tanımlanır. Bu ifade, daha önce yaşanmış bir olayın, durumun veya semptomun bir süre sonra tekrar ortaya çıkmasını anlatmak için kullanılır. Kelimenin kökeni Arapça olup, dilimize bu dilden geçmiştir.

Tıbbi Bağlamda Nüks ve Hastalığın Nüksetmesi Nedir?

Nüksetmek ifadesi en yaygın olarak sağlık alanında kullanılır. Bir hastalığın nüksetmesi, kişinin başarılı bir tedavi süreci geçirmesine rağmen, hastalığın belirtilerinin veya kendisinin belirli bir zaman sonra yeniden görülmeye başlaması demektir. Bu durum, özellikle kronik hastalıklar için büyük önem taşır. Örneğin, kanser veya bazı otoimmün hastalıklar gibi kronik rahatsızlıklar, geçici hastalıklara kıyasla nüksetme oranı daha yüksek olan durumlardır. Bu bağlamda, "nüks" kelimesi ise hastalığın tekrarlama eylemini ifade eden isim halidir.

Bu tür bir tekrarın önüne geçmek için uzmanlar, hastaların tedavi süreçlerini aksatmamalarını, doktor tavsiyelerine uymalarını ve düzenli kontrollerini yaptırmalarını önerir. İlaçların düzenli kullanımı, hastalığın tekrar ortaya çıkma riskini azaltmada hayati rol oynar.

Nüksetmek kelimesinin kullanımına dair somut örnekler vermek gerekirse, hem tıbbi hem de mecazi kullanımlar mevcuttur. Örneğin, şiddetli bir baş ağrısının geri gelmesi durumunda "Baş ağrısı nüksedince hemen ağrı kesici içti" denilebilir. Tıbbi durumlar için ise "Tedaviden sonra babamın kalp rahatsızlığı nüksedince hepimiz endişelendik" gibi ifadeler yaygındır. Görüldüğü gibi, kelime sadece fiziksel hastalıklar için değil, aynı zamanda duygusal veya diğer tekrarlayan durumlar için de kullanılabilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23