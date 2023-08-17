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Gündem Nüfusu 419.513 olan ilçede 179 bin kişiye sosyal yardım yapılmış
Gündem

Nüfusu 419.513 olan ilçede 179 bin kişiye sosyal yardım yapılmış

Yeniakit Publisher
2023-08-17 14:25:00 -
Nüfusu 419.513 olan ilçede 179 bin kişiye sosyal yardım yapılmış

Belediye, dar gelirli vatandaşlara yönelik desteğini Kayapınar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek sağlıyor

 

 

 

Nüfusu 2022 verilerine göre 419 bin 513 olan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, son bir yıl içerisinde ilçede yaşayan dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destekler sunmaya devam ediyor. Bu dönemde, 179 bin kişiye çeşitli yardımlar dağıtıldı.
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Dar gelirli vatandaşlara sağlanan destekler arasında 75 bin sıcak yemek ve 15 bin çorba da bulunuyor. Ayrıca, 40 bin kişiye gıda kolisi, 10 bin kişiye çölyak paketi ve 34 bin hoş geldin bebek çantası dağıtıldı. Bu yardımların yanı sıra, 25 bin dar gelirli vatandaşa yardım kartları temin edildi.

Sosyal destek hizmetlerinin yanı sıra, belediyeye bağlı Eğitim Akademileri, Bilgi Evleri ve Okuma Salonları aracılığıyla 55 bin öğrenciye ücretsiz eğitim sunuldu. Bu öğrencilere toplamda 55 bin sandviç ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Belediye, dar gelirli vatandaşlara yönelik desteğini Kayapınar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek sağlıyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, bu hizmetlerin sosyal belediyecilik anlayışıyla uyumlu olduğunu vurgulayarak bu tür desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

 

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