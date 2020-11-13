NTV'de canlı yayında şok eden görüntü! TV tarihine geçecek
NTV canlı yayınında spikerin koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağıyla ilgili detayları anlattığı sırada ekrana getirilen görüntüdeki vatandaşlardan birinin bali çektiği görüldü.
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında kalabalık açık alanlarda sigara içmek yasaklandı.
Konuyla ilgili detayları ekran başındakilere aktaran NTV spikerinin konuşması sırasında ekrana getirilen görüntüdeki "Bali" detay ise dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.