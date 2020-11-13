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Medya NTV'de canlı yayında şok eden görüntü! TV tarihine geçecek
Medya

NTV'de canlı yayında şok eden görüntü! TV tarihine geçecek

NTV canlı yayınında spikerin koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağıyla ilgili detayları anlattığı sırada ekrana getirilen görüntüdeki vatandaşlardan birinin bali çektiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:10:00 -

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında kalabalık açık alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Konuyla ilgili detayları ekran başındakilere aktaran NTV spikerinin konuşması sırasında ekrana getirilen görüntüdeki "Bali" detay ise dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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