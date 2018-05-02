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Noyan'ın kardeşi Almıla Hatun (Alandoya) kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinde 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yeni bir karakter ortaya çıktı. Ertuğrul Gazi döneminde Almıla Hatun diye birisine tarihte rastlanmamaktadır.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:47
Noyan'ın kardeşi Almıla Hatun (Alandoya) kimdir?

Diriliş Ertuğrul aksiyon dolu bölümleriyle devam ederken diziye yeni karakterler de dahil olmaya devam ediyor. Dizinin 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yeni bir karakter göründü.

Özellikle Saadetttin’in ölümünden sonra kurgu gereği Ertuğrul’un karşısına yeni düşmanlar gerekmektedir. Dizi haberci'de yer alan bilgiye göre, Diziye dahil olan karakter de Ertuğrul ile uğraşacak bir tiptir. Pazarda hır gür çıkaran avcı kadın Hanlı Pazar'ın hamisini istemiştir.

Almıla Hatun ve kardeşleri yörenin en iyi avcılarındandır. Kendisini Ertuğrul’a tanıtan Almıla hatun pazardaki satıcının sattığı kötü malları Ertuğrul’a şikayet etmiştir. İşin doğru yapılmadığını Ertuğrul’a anlatan Almıla Hatun satıcıyı kötülemiştir. İşin nasıl yapılması gerektiğini de anlatmıştır.

Bu şekilde kendisini Ertuğrul’a sevdiren ve tanıtan Almıla’nın asıl niyeti kötüdür. Ertuğrul’dan pazarda yer isteyen Almıla hatun işlerini büyültmek için burayı seçmiştir. Meşe palamutlarının olduğu yerde tabakhane kuracak olan Almıla ayrıca kuracakları tabakhanede iş isteyenlere işte verecektir. Aynı zamanda bir de tezgah isteyen Almıla Hatun'un istediğini Ertuğrul ona verir.

Dizinin sonraki dakikalarında Almıla Hatun'un Ertuğrul Bey'e casus olarak gönderdiği Baycu Noyan'ın kardeşi Alandoya olduğu çıktı.

Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Baycu Noyan tarihte nasıl öldü?

Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey kimdir?

Ve Baycu Noyan geri döndü!

Baycu Noyan'ı kim oynuyor?

Diriliş Osman geliyor!

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:47
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Almıla hatun
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