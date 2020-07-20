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Eğitim

Not yükseltmek için AÖF yaz okulundan ders alabilir miyim?

Not ortalamam 2,00’ın altında, AÖF yaz okuluna hangi dersleri seçebilirim? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başladı. AÖF yaz okulu kayıtları 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 23.00’te sona erecek. Peki not yükseltmek için AÖF yaz okulundan ders alınabilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-07-20 10:28:00 - 2020-07-20 10:29:24
Not yükseltmek için AÖF yaz okulundan ders alabilir miyim?

Not yükseltmek için AÖF yaz okulundan ders alabilir miyim? Genel not ortalamanız 2,00’ın altında ise koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders-derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz.  Not ortalamam 2,00’ın altında, AÖF yaz okuluna hangi dersleri seçebilirim? Açıklanan derslerden FF harf notu aldığınız dersler uyarı aldığınız dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız derslerden ile hiç almadığınız derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz. Yaz döneminde stajı devam eden ve staj yapacak olan öğrenciler, AÖF yaz okulundan ders alabilirler mi? Stajı devam eden ve staj yapacak olan öğrenciler de AÖF yaz okulundan yararlanabilir. 

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