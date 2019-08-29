0553 313 94 23

Nostalji Vapuru İzmir Körfezinde sefere çıkıyor

Hizmete girdiği 1951 yılından bu yana İzmirlilerin gönlünde taht kuran ve şehrin simgelerinden biri haline gelen Bergama Vapuru, yeni bir yolculuğa çıkıyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
Nostalji Vapuru İzmir Körfezinde sefere çıkıyor

Hizmete girdiği 1951 yılından bu yana İzmirlilerin gönlünde taht kuran ve şehrin simgelerinden biri haline gelen Bergama Vapuru, yeni bir yolculuğa çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Nostalji Vapuru" adı verilen program kapsamında tarihi gemiyle 31 Ağustos’tan itibaren körfez turları düzenleyecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişe özlem duyanlar için Bergama vapuruyla körfez turları başlatıyor. Nostalji vapuru adı altında, müzik dinletileri eşliğinde düzenlenecek turlara katılan İzmirliler, iki saat boyunca keyifli bir körfez turu yapacak. Üçkuyular İskelesinden saat 20.00’de hareket edecek Bergama Vapurunun özel seferi yine Üçkuyular’da son bulacak. 31 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak seferler, cuma ve cumartesi akşamları 20.00’da başlayacak ve her hafta başka bir sanatçı canlı müzik performansı sunacak. Nostalji Vapurunda yiyecek ve içecek satışı da olacak.



Bilet satışları başladı


En fazla 300 yolcuyla sınırlı tutulacak turlar için bilet satışı Konak, Bostanlı ve Üçkuyular iskelelerinden 09.00-19.00 saatleri arasında yapılıyor. Gemide yer kalması durumunda Üçkuyular İskelesinde seferden bir saat öncesine kadar bilet satışı yapılacak. İki saatlik körfez turu bileti kişi başı 25 TL’den satışa sunulacak. Bergama Vapuruna yolcu alımının saat 19.30’da başlanacağı, 20.00’de hareket edileceği ifade edildi.


31 Ağustos Cumartesi akşamı yapılacak ilk seferde sanatçı Hamdi Akatay ve Dokuz Sekizlik Jazz Project’in sahne alacağı da kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaykur Rizespor kafilesi İstanbul'a gitti
    1. Çaykur Rizespor kafilesi İstanbul'a..
    2. Tepebaşı’nda halk konserleri sürüyor
    3. 27 bin ton buğday ithalatında sahte..
    4. Göbeklitepe’den sonra gözler Karahan..
    5. Karaman Belediyesinden yeni park yapımı
    6. Sakarya’nın temizliğine hükümlülerden..
    7. Hükümet harekete geçti! 33 adımlık..
    8. Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Dünyanın en iyi drift pilotları..
    10. Adana’da hükümlüler 45 ton atık topladı
    11. KMÜ, yeni öğrencilerini bekliyor
    12. AİÇÜ’de BESYO sınavları canlı..
    13. Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo..
    14. Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    15. Başkan Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı
    16. Hanımeli Pazarı’na büyük ilgi
    17. KONESOB Başkanı Karabacak: "Şanlı..
    18. Bakan Kasapoğlu: “Sonuçlar internet..
    19. Eleşkirt’te memur ve işçiler parke..
    20. TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret
    21. Kütüphane sokağa indi
    22. Golbolde hedef Avrupa şampiyonluğu
    23. Yeni Malatyaspor’da Alanyaspor mesaisi..
    24. Gemlik’te korkutan yangın
    25. 2019 KPSS sınav sonuçları açıklandı!
    26. Başkan Ataç’ın 30 Ağustos mesajı
    27. Hanelerin ulaştırma harcamalarında..
    28. Kars’ta denetimli serbestlik..
    29. Karacoşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    30. Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan’da
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı