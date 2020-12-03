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Aktüel Norveç Mülteci Konseyinden Etiyopya'ya Tigray eyaletinin tamamını yardıma açma çağrısı
Aktüel

Norveç Mülteci Konseyinden Etiyopya'ya Tigray eyaletinin tamamını yardıma açma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:30:03 -
Norveç Mülteci Konseyinden Etiyopya'ya Tigray eyaletinin tamamını yardıma açma çağrısı

İSTANBUL (AA) - Norveç Mülteci Konseyi, Etiyopya ordusunun isyancılarla savaştığı Tigray eyaletinde tüm bölgelere yardım ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısı yaptı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 1 aydır abluka altında tutulan ve hiçbir giriş çıkışa izin verilmeyen bölgenin her yerinde acil yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Tigray eyaletinde "engelsiz, sürekli ve güvenli" insani yardım erişimi için Etiyopya hükümetiyle yaptığı anlaşmadan memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu anlaşma, hem yerinden olanlar hem de bölgedeki Eritreli mülteciler dahil her yere erişimin açılması anlamı taşımak zorunda." ifadesine yer verildi.

Yardım yüklü konvoyların sınırda Tigray'a girmek için hazır beklediği vurgulanan açıklamada, halkın acil olarak gıda, ilaç ve diğer yardım malzemelerine ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Bölgede 40 binden fazla kişinin sınırdan Sudan'a kaçtığı bölgede 100 binden fazla kişinin de çatışmalardan dolayı evini terk ettiği belirtiliyor.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu eyalete elektrik, su ve telekomünikasyon hizmetleri bu hafta kademeli olarak yeniden verilmeye başlandı.

- TPLF, savaşın sürdüğünü ileri sürdü

Etiyopya hükümeti, bölgeyi yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) federal orduya yönelik saldırılarının ardından 4 Kasım'da başlattığı operasyonu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye girmesinin ardından hafta sonu başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

TPLF ise savaşın tüm cephelerde devam ettiğini açıklayarak hükümete "tüm birliklerini Tigray'dan çekmesi" çağrısı yapmıştı.

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.


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