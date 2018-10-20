Norovirüsler mide nezlesine sebep oluyor

Sindirim sistemine yerleşen ve bulantı, kusma, ishal ile seyreden virüslerin yol açtığı salgın özellikle okul, hastane, lokantalardan yayılır...

Norovirüslerin yol açtığı hastalık mide-bağırsak iltihabıdır. ‘Mide nezlesi’ de deniyor.

● Virüsler, dışkı ile kirlenmiş yiyecek ve içecekler aracılığıyla veya doğrudan insandan insana sindirim sistemi aracılığı ile bulaşıyor.



● Solunum yoluyla bulaşma olmuyor.



● Deniz ürünleri ve dondurulmuş besinlerin yenmesiyle de bulaşma olabilir.



● Bu virüsler soğuğa karşı çok dayanıklı..

● Hastalık her yaştan insanda görülebiliyor.

● Ancak “0” kan grubundan olanlarda risk daha fazladır.



● Küçük çocuklar, yaşlılar, bağışıklığı baskılayan hastalığı olanlar, böbrek ve şeker hastaları ile idrar söktürücü ilaç kullananlarda su kaybının yaptığı tehlikeler daha büyüktür.

BELİRTİLER

● Belirtilerinin ortaya çıkmasının süresi 24-48 saattir. Süre bazen 12 saat olabilir.

● Ani bulantı, kusma, su gibi ishal ve karında kramp şeklinde ağrılarla başlar.

● Kusma çocuklarda hem daha sık ve hem de daha şiddetlidir.

● Bazen hafif derecede üşüme, titreme, ateş, baş ve kas ağrıları ile genel halsizlik de olabilir. Hastalık insanları çok şiddetle etkilemesine karşılık, belirtiler genellikle bir-iki gün sonra tamamen kaybolur.

Bugün için elimizde norovirüslere karşı etkili ne bir ilaç ve ne de bir aşı var.. Antibiyotiklerin de hiçbir yararı olmuyor.

● Çare, vücudun susuz kalmaması için çok bol sıvı almak; su, meyve suyu içmek.. Ciddi sıvı kaybı olanlara serum vermek gerekebiliyor.

Tedbirler

● Ellerinizi, özellikle de tuvaletten ve bebeklerin bezleri değiştirildikten sonra iyice yıkamalısınız.



● Sebze ve meyve gibi yiyecekleri de yemeden önce çok iyi yıkamalısınız.



● Hastaların kusmukları ile bulaşmış olan elbise ve çarşafı hemen ortadan kaldırmalı ve sıcak su ve sabunla yıkamalısınız.



● Kusmukla bulaşmış olan yüzeyler çamaşır suyu ile tuvaletler de basınçlı su ile iyice temizlenmelidir.