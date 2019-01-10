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Nohut suyu kalbinize iyi gelir

Diğer baklagiller gibi birçok rahatsızlığa iyi gelen nohutun suyu da tam bir şifa deposudur.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:10
Nohut suyu kalbinize iyi gelir

Nohut diğer baklagiller gibi cilde, kalbe, uykusuzluğa ve birçok rahatsızlığa oldukça iyi geliyor. Bu kadar sağlıklı olan bir sebzenin haşlandığında suyuna geçtiğini düşünürsek suyunun da oldukça faydalı olduğu ortaya çıkar.

Romatizmal ağrılara iyi gelir. Bel ve kas ağrılarında tedavi edici özelliği vardır.

Nohut suyu hızlı bir şekilde yara iyileştirici ve hücre yenileyicidir.

Ağız içinde oluşan yaralara gargara yapıldığında oldukça iyi geldiği söylenmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklardan koruyucu etkisi vardır.

Diğer baklagiller gibi nohut da tam bir magnezyum deposudur. Magnezyum zengini olan nohut bağırsaklarınızı çalıştırarak kabızlığa ve bağırsak tembelliğine iyi gelir.

Aç karnına içilen nohut suyunun bağırsakları aynı zamanda da bağırsak içinde yer alan kurtçukları temizlediği bilinmektedir.

NOT: Baklagiller pişirilmeden bir gece önce suda bekletirseniz hem daha kolay pişecek hem de içindeki fitik asit çıkacağından vitamin değeri yükselecektir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:10
  1. Nohut
  2. baklagiller
  3. Romatizmal ağrılar
  4. Bel ve kas ağrıları
  5. Nohut suyu
  6. Bağışıklık sistemi
  7. magnezyum
  8. bağırsak tembelliği
  9. fitik asit

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