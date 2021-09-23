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Aktüel Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'dan çarpıcı sözler: Benim yaptığımı yapmayın
Aktüel

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'dan çarpıcı sözler: Benim yaptığımı yapmayın

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 23:08:00 -
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'dan çarpıcı sözler: Benim yaptığımı yapmayın

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul'a geldi. Sancar, Zirve 23'e katıldı, katılımcıların sorularını cevapladı.

Sancar, "Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

"Çok çalışmalısınız" diyen Sancar, "Zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" ifadelerini kullandı.

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