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Tarih Nizamülmülk nasıl öldü? Büyük Selçuklu Nizamülmülk tarihte nasıl öldü? Nizamülmülk’ü kim öldürdü?
Tarih

Nizamülmülk nasıl öldü? Büyük Selçuklu Nizamülmülk tarihte nasıl öldü? Nizamülmülk’ü kim öldürdü?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi son bölüm ile yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Büyük Selçuklu yeni bölüm nefesleri keserken, Sultan Melikşah gizli sırlara vakıf oldu. Başulu Hatun’un yaşıyor olması ve Sencer’in oğlu olduğunu öğrenen Melikşah, sır tertibini hazırlayan Nizamülmülk’ün kalemini kırdı ve görevlerini alıp saraydan da kovdu. Gizli sırların ortaya dökülmesi hanedan üyeleri arasında da taht mücadelesine zemin hazırladı. Tekiş, Melikşah’dan intikam almak ve Turanşah da babasının ölümüne sebep olduğu için Nizamülmülk’ü öldürmek için harekete geçti. Peki Nizamülmülk nasıl öldü? Büyük Selçuklu Nizamülmülk tarihte nasıl öldü?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 11:40:00 - 2021-04-13 11:41:15
Nizamülmülk nasıl öldü? Büyük Selçuklu Nizamülmülk tarihte nasıl öldü? Nizamülmülk’ü kim öldürdü?

Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm ile yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Büyük Selçuklu yeni bölüm nefesleri keserken, Sultan Melikşah gizli sırlara vakıf oldu. Başulu Hatun’un yaşıyor olması ve Sencer’in oğlu olduğunu öğrenen Melikşah, sır tertibini hazırlayan Nizamülmülk’ün kalemini kırdı ve görevlerini alıp saraydan da kovdu. Gizli sırların ortaya dökülmesi hanedan üyeleri arasında da taht mücadelesine zemin hazırladı. Tekiş, Melikşah’dan intikam almak ve Turanşah da babasının ölümüne sebep olduğu için Nizamülmülk’ü öldürmek için harekete geçti. Peki Nizamülmülk nasıl öldü? Büyük Selçuklu Nizamülmülk tarihte nasıl öldü?

Nizamülmülk, 21 Zilkade 408/10 Nisan 1018 tarihinde İran Horasan'da, Tus şehrinde dünyaya geldi. Bu dönemde bu şehir Gazne Devleti idaresindeydi. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlayıp 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur. 1063'ten itibaren Selçuklular devletinde Alparslan'ın Belh valisinin yanında görevine devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Alp Arslan (hüküm süresi 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi 1072-1092) hükümdarlık dönemlerinde vezirlik görevinde bulunmuştur. Nizamülmülk ismi Abbâsî halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi.

Nizamülmülk nasıl öldü?

Nizamülmülk tarihte nasıl öldü? Nizam'ül Mülk'ün vezirliği 27 yıl sürdü. Nüfuz sahibi devlet adamı, Haşhaşiler tarafından 10 Ekim 1092'de Cumartesi gününde öldürüldü. Konu hakkında çeşitli rivayetler vardır. Abdurrahman İbnü'l Cevzi'ye göre: "Nizam'ül-ülk, yolda, 10 Ramazan (14 Ekim 1092)'da öldürüldü. Onun ölüm haberini getiren kimse ancak 18 Ramazan (22 Ekim 1092)'da Bağdat'a ulaştı'' demiştir.

Nizamülmülk'ün mezarı, bugün İran'ın İsfahan kentinin kenar mahallerinden birinde, Sultan Melikşah ile birlikte ve Selçuklu ailesinden pek çok isimle birlikte bir türbede bulunmakta ve Hoca Nizamülmülk olarak bilinmektedir. 

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