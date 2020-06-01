Nissan’dan reform kararı

Tüm dünyanın içinden geçtiği süreç otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Hal böyle olunca pek çok firma dönüşüm projesi hazırladı. Nissan hazırladığı reform paketiyle dört yılda önemli tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Barcelona fabrikasını kapatma kararı alan Japonya merkezli otomotiv üreticisi Nissan, 2023 mali yılı sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal kararlılık ve karlılığı hedeflediği dört yıllık planını açıkladı. Nissan’dan yapılan açıklamaya göre, dört yıllık plan kapsamında Nissan, kararlı adımlarla işini dönüştürmek üzere karlı olmayan operasyonlarını ve ihtiyaç fazlası tesislerini gözden geçirecek ve yapısal reformlar gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca, üretim kapasitesini, global ürün gamını ve harcamalarını da düzenleyerek sabit giderleri azaltacak. Disiplinli yönetim ile şirket, somut iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlayacak iş alanlarına öncelik vererek bu alanlara yatırım yapacak.

2023 sonuna kadar yüzde 5 kâr payı

Nissan söz konusu planı uygulanarak 2023 mali yılı sonuna kadar yüzde 5’lik operasyonel kâr payı ve yüzde 6’lık sürdürülebilir global pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Bu paya, şirketin Çin’de gerçekleştirdiği yüzde 50 öz kaynak ortaklığının da katkısı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida, değişim planının, aşırı satış büyümesinden ziyade, dengeli büyümeyi güvence altına almayı hedeflediğini belirterek, “Şimdi, en yetkin olduğumuz konulara konsantre olarak işimizin kalitesini geliştirecek; finansal disiplin ve birim başı net gelire odaklanarak kârlılık elde edeceğiz. Bu aynı zamanda, yeni bir dönem için ‘Nissan Değerleri’ (Nissan-ness) olarak tanımladığımız kültürü hayata geçirmek ile örtüşmektedir” dedi.

69 modelden 55’in altına düşülecek

Nissan’ın dört yıllık planında pek çok önemli husus bulunuyor. Söz konusu reform paketinde şu noktalar yer alıyor: Nissan’ın üretim kapasitesini yıllık yüzde 20 yeniden ölçeklendirerek 5,4 milyon adet seviyesine getirmek. Fabrika kullanım oranını yüzde 80 üzerine çıkararak operasyonları daha kârlı kılmak. Global ürün yelpazesini yüzde 20 oranında rasyonalize ederek, 69’dan 55 modelin altına inmek. Sabit maliyetleri yaklaşık 300 milyar yen azaltmak. Batı Avrupa’daki Barselona fabrikasını kapatma planı. Kuzey Amerika üretimini temel modeller etrafında birleştirmek. Endonezya’daki üretim tesisini kapatarak, ASEAN’da tek üretim üssü olarak Tayland tesisine odaklanmak.