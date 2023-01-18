Nissan’dan ocak ayına özel sıfır faiz fırsatı

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan 1018 km’ye kadar menzil sunan benzersiz e-POWER teknolojisi, performansı ve sessizliğiyle sahipleri ile tanışmayı bekliyor. e-POWER teknolojisine ek olarak, benzinli Nissan modellerinde de kampanyalar devam ediyor. e-POWER teknolojisine sahip Nissan Qashqai ve 4. nesil yeni Nissan X-Trail, sıfır faiz imkânı ile Nissan Yetkili Satıcılarında yerini aldı. Qashqai ile elektrikli sürüş deneyimi yaşamak isteyenlere 240 bin TL’ye 12 ay için, e-POWER teknolojisini X-Trail ile deneyimlemek isteyenlere ise 300 bin TL’ye 12 ay için sıfır faiz imkânı sunuluyor. Benzinli versiyonu tercih edenler ise 240 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz ile yepyeni bir X-Trail sahibi olabiliyor. Benzinli Nissan Qashqai ise ocak kampanyası kapsamında 300 bin TL için 24 ay vade ve yüzde 1.09 vade farkı kredi imkânı ile sunuluyor. Benzinli Nissan Qashqai kampanya koşulları Designpack ve üzeri donanımlarda geçerlidir.

B-SUV sınıfının dinamik oyuncusu Nissan Juke ile şehirli Nissan Micra 60 bin TL’ye 12 ay vade ve faizsiz kredi imkânı ile Nissan Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı.

Yeni bir Nissan sahibi olmak isteyenler, Nissan Yetkili Satıcıları ile iletişime geçerek veya nissan.com.tr ‘den test sürüş talebinde bulunarak test sürüşü yapabilir, kendilerine en uygun kampanya ve modellerden faydalanabilir.