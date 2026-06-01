Nissan Türkiye’de üst düzey atama!
Nissan Türkiye’de İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Sevdiye Baran Demirci atandı.
Nissan Türkiye’de insan kaynakları organizasyonunda üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti. Şirket bünyesinde uzun yıllardır farklı İK rollerinde görev yapan Sevdiye Baran Demirci, Nissan Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.
Ekim 2021’den bu yana Nissan Türkiye bünyesinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Demirci, bu yeni göreviyle birlikte şirketin insan kaynakları stratejisinin uçtan uca yönetiminden sorumlu olacak. Organizasyonel gelişim, yetenek yönetimi, çalışan deneyimi ve İK dönüşüm projeleri yeni görev alanının temel öncelikleri arasında yer alacak.
Demirci’nin, Nissan Türkiye’nin insan kaynakları stratejisinin güçlendirilmesi, çalışan bağlılığının artırılması, organizasyonel çevikliğin geliştirilmesi ve global İK uygulamalarıyla uyumun daha da ileri taşınmasına odaklanması bekleniyor.Nissan Türkiye, bu atamanın şirketin insan odaklı gelişim stratejisine katkı sağlayacağına inanıyor.
Lisans eğitimini Ekonomi alanında Marmara Üniversitesi’nde tamamlayan Demirci, evli ve bir çocuk annesidir.
Otomotiv
Bayram yolculuğunda konfor ve yakıt desteği bir arada: Chery’den ailelere uzun yol avantajı