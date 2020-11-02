Nişanlısının kızını 17 saat sonra enkazdan çıkaran ekipte yer alan Korhan Güzelay o anları anlattı:

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de meydana gelen depremde 17 saat sonra İnci Okan'ı enkazdan kurtaran ekipte yer alan Korhan Güzelay o anları anlattı.

Tedavisi Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde devam eden Okan'ın annesi Şule Ceyhan ile nişanlısı Korhan Güzelay'ın hastane önündeki bekleyişi devam ediyor.



Aynı zamanda İzmir İtfaiyesi'nde arama kurtarma ekibinde görev yapan Güzelay, İnci Okan'ın enkazdan çıkarılmasına yardımcı oldu.

- "Aynı zamanda kızımın kurtarıcısı oldum"

Korhan Güzelay, hastane önünde AA muhabirine, depremin olduğu gün yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı raporlu olduğunu, depremin ardından ilk olarak nişanlısını aradığını söyledi.



Nişanlısından yaşadığı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığını, İnci Okan'ın da enkaz altında olduğunu öğrendiğini belirten Güzelay, "Hemen apartmanın bulunduğu alana geldim. İzmir İtfaiyesi, UMKE ve AFAD'dan gelen ekiplerle arama kurtarma çalışması yapmaya başladık. Enkazda en az 15 metrelik koridor açtık. Nişanlımın evi binanın ikinci katındaydı. Bina tamamen göçtüğü için oraya ulaşamadık. Biz de birinci kattan giriş yapıp, ikinci katın tavan kısmını delip kamera sistemleriyle çalışma yaptık. İnci'nin görüntüsüne ulaştık. Çok şükür kızımızı 17 saat sonra kurtardık." dedi.



Güzelay, şimdiye kadar birçok arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını ama hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadığını ifade etti.



Hayatı boyunca İnci'ye ulaştıkları anı unutamayacağını vurgulayan Güzelay, şunları kaydetti:



"İnci çok iyi bir insandır. Keman çalmayı da çok sever. Ekip arkadaşlarımız ona ilk ulaşıp, elini tuttuğunda İnci, 'korktuğunu ve üşüdüğünü' söyledi. Ekip arkadaşlarım onu bulunduğu yerden çıkaracakların ifade etti. Enkazda olduğu gibi ambulansa ve hastaneye götürülünceye kadar hep İnci'nin yanındaydım. Çok mutluyum. İnsanın hiç aklına gelmezdi, ben aynı zamanda kızımın kurtarıcısı oldum."

- "Kızıma sarılmayı çok özledim"

Anne Şule Ceyhan da nişanlısının kızını kurtarmak için olağanüstü bir çabayla mücadele verdiğini söyledi.



Kızı enkazdayken bir an bile olsun ümidini kaybetmediğini dile getiren anne Ceyhan, şunları anlattı:

"Deprem sırasında kızımın yanında köpeği fıstık vardı. Ona yaşam umudu oldu. 17 saat hayata tutunmak için mücadele verdiler. İlk önce ailesini ve köpeğini sordu. Fıstığın kurtulduğunu öğrenince çok mutlu oldu. Kızımı kurtaran tüm ekiplere teşekkür ediyorum.

Sağlık durumu her geçen saat iyiye gidiyor. Sadece bacaklarında bir sorun var, inanıyorum o da düzelecek. Kızıma sarılmayı çok özledim. Yoğun bakımdan çıkınca ona doyasıya sarılacağım."

İdil Okan ise kardeşinin enkaz altında olduğunu öğrendiği zaman dakikalarca ağladığını, onun kurtulması için dua ettiğini söyledi.

İnci'nin bir mucize ile kurtarıldığını anlatan abla Okan, "Kardeşimi enkazdan çıkaran Korhan Güzelay başta olmak üzere tüm arama ve kurtarma ekiplerine teşekkür ederim. Kardeşimin bana ilk söylediği şey abla depremden dolayı kemanım kırıldı dedi. Duyarlı vatandaşların kardeşime keman hediye edeceklerini öğrendim. Bu beni de çok mutlu etti." dedi.

Depremden en çok zarar gören Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında arama ve kurtarma ekiplerinin saatlerce yaptığı çalışma sonucu kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'ın UMKE görevlisi Edanur Doğan ile arasında geçen diyalog herkesi duygulandırmıştı.

