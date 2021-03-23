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Aktüel Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti
Aktüel

Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti

İzmir'de arabada tartıştığı nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru, aynı silahla intihar etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 02:58:00 -
Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti

İzmir'in Konak ilçesinde arabada tartıştığı nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Kadifekale Mahallesi'ndeki otoparkta 35 V 0761 otomobilde bulunan polis memuru Fırat K. (39) ile nişanlısı olduğu öğrenilen Nagihan Ü. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Fırat K. kadını silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Nagihan Ü'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fırat K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan bölgeye gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay hakkında bilgi aldı.

Cesetler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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