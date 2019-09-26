Herkes vakti zamanı gelince bir yuva kurmak ister. Evlilik yolculuğundaki ilk ve en önemli adımlardan biri de hiç kuşkusuz nişandır. Nişan hem ailelerin hem de evlenecek çiftlerin daha yakından tanışıp kurulacak yuvanın temellerinin atılması için önemli bir süreçtir. Ancak evlilik bir kısmet işidir ve çiftler kendi kararlarıyla ya da ailelerin arzusuyla nişan atabilir. Evlilik ne kadar doğal bir süreç ise nişan atmak da o kadar olasıdır. Peki, nişan bozulursa takılar kimde kalır?

Nişan bozulursa takılar kimde kalır?

Mehir verildiyse; Erkek evlilik öncesi kıza mehir olarak takı ya da para verdiyse nişan bozulunca bunu alır. Mehir mevcutsa aynen, tüketilmişse bedel olarak geri verilmesi gerekir.

Nişan için hediye verildiyse; Hanefilere göre, nişanlıların ve ailelerinin birbirine verdiği hediyeler hibe (bağış) hükmündedir. Bu yüzden bağışlanan şeyin telef olması veya tüketilmesi ya da başkasına temlik edilmesi gibi bağıştan geri dönmeyi engelleyen bir durum söz konusu olmadıkça, bağıştan dönmek caizdir. Bu yüzden erkek verdiği hediyelerin durması halinde onları geri alabilir. Fakat nişan yüzüğünün kaybolması, kurbanda götürülen koçun kesilerek tüketilmesi, nişan giysilerinin giyilip eskitilmesi gibi durumlarda hibe edilen şey elde bulunmadığı için, bedel olarak tazmin edilmeleri gerekmez.

Malikilere göre, hediyelerin durumu, nişanı bozanın erkek veya kız oluşuna göre değişiklik göstermektedir. Eğer nişanı erkek bozmuşsa hiçbir hediyeyi geri alamaz. Hatta hediyenin mevcut oluşu veya tüketilmiş bulunması da sonucu etkilemez. Eğer vazgeçen kızsa, erkeğin hediyeleri geri alması caizdir. Hediyeler tüketilmişse kadın bunların bedelini tazmin eder.

Şafiî ve Hanbelîlere göre ise, nişanın bozulması durumunda artık hediyeler geri alınamaz. Çünkü hediye hibe hükmünde olup, hibeden dönme teslimden sonra artık caiz değildir. Babanın oğluna yaptığı hibe bunun dışındadır.

Hadiste şöyle buyurulur: “Bir kadın nikah akdinin sorumluluğunu üstlenmezden önce, kendisine verilen mehir, hediye veya verilmesi va’dedilen şeylerin tümü bu kadına aittir. Nikah akdi sorumluluğunu üstlendikten sonra verilenler ise, kime verilmişse ona ait olur.” (eş-Şevkani, Neylû’l-Evtar, VI, 174; Nesai, Nikah, 67.)