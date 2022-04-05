Nisa bebek öldü mü? Nisa Mihriban'ın sağlık durumu nasıl?

İstanbul Pendik'te annesi tarafından sokağa terk edilen Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmişti. CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz canlı yayında "Gerçekten çok trajik ve üzücü bir olay ne yazık ki. Pendik'te boş bir arazide bulunmuştu Nisa bebek. Sağlıklıydı, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bakım altındaydı ancak bir anda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak üzücü haber geldi ve Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti, Nisa bebek hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Nisa bebek kimdir?

Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olan bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Nisa bebeğin annesi tutuklandı mı?

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Ebru S., adliyeye sevk edildi.

Nisa bebeğe süt annelik yaptı

Terk edilmiş bir bebek için göreve Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz çağrıldı. Onu gördüğünde kendi bebeği geldi aklına, hiç düşünmeden aç olan bebeği emzirdi. Büşra Durmaz, Pendik'te görevli bir acil tıp teknikeri. Terk edilmiş bebek ihbarı üzerine gittiği olay yerinde gördüğü kız bebeğin aç olduğunu fark etti. Kendisinin de 14 aylık bir kızı olan Durmaz, bebeği emzirdi. Süt annelik yaptığı bebeğe kendi kızının kıyafetlerini giydirdi. Ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilenen Büşra Durmaz, hastane çalışanlarının isteği üzerine bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından Büşra Durmaz ve bebeğin videosunu "Acil Tıp Teknisyeni Büşra ve Süt Kızı" notuyla paylaştı.