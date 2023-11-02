Niloya ve Arkadaşları Ankara’ya geliyor

Çizgi kahraman en yakın arkadaşları Mete ve Tospik’le beraber hafızalara kazınan şarkıları ve eşsiz sahne gösterileri eşliğinde sahneleyecekleri yeni müzikali “Müzik Kutusu” ile sevenlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Çizgi kahramanlar, minikleri 5 Kasım Pazar günü 13.00 ve 16.00 saatlerinde Ankara Panora Sanat Merkezi’ne gizemli bir sesin peşine düştükleri maceraya davet ediyor.

YouTube’da 5 buçuk milyona yaklaşan abone sayısı ile 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken Niloya, TRT Çocuk ekranlarında her gün yayınlanan bölümleriyle büyük beğeni topluyor. Ekranların sevilen yerli çizgi kahramanı, şimdilerde bambaşka bir maceraya çıkmaya hazırlanıyor. Çizgi Kahraman, özel bir kadro tarafından hazırlanan eğlenceli şarkıları ve göz alıcı dekoruyla çocuklara muhteşem bir zaman dilimi vadeden yeni müzikali “Müzik Kutusu” ile şehrine geliyor.

Niloya ve arkadaşları hem eğitiyor hem eğlendiriyor

Türkiye’nin birçok iline konuk olan Niloya ve arkadaşları; doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar verirken, eğlenceli bir zaman dilimi sunuyor. Bu kapsamda çizgi kahramanlar, minik dostlarını 5 Kasım Pazar günü 13.00 ve 16.00 saatlerinde Ankara Panora Sanat Merkezi’ne unutulmaz bir deneyim yaşamaya çağırıyor.

Ses Nereden Geliyor?

Çocukların psikolojik gelişimini olumlu yönde etkilemek ve katkıda bulunmak amacı ile senaryosu psikologlar ve pedagogların görüşleri ile hazırlanan Niloya, müzikaliyle hayranlarını keyif dolu bir hikâyeye çıkarıyor. Arkadaşı Mete ile gizemli bir ses duyan Niloya sesin nasıl ve nerden geldiğinin peşine düşer. Buldukları eski bir radyodur. Sonrasında babasına ait olduğunu öğrendiği radyoyu bıraktığı yerde bulamaz. Niloya karşılaştığı meraklı kargalardan yardım ister; kukla oynatıcısında gördüğü başka bir radyo kafasını karıştırır. Uzun ve sürprizli bu serüvende Mete, Murat, baba, Tospik ,Bay vakvak ve Kargalar Niloya’nın yol arkadaşları olacak.

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