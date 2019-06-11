Nike ve Adidas'tan logoyu değiştir kazığı yapıştır! Üstelik fiyat artırdı Her sene birbirine benzeyen formalar üreten Adidas ve Nike markaları, yine futbolseverleri kızdıran bir işe imza attı. 3 büyüklerin yeni sezon formalarının 250 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.

Yeni sezon formalarını büyük bir merakla bekleyen taraftarların heyecanı yine kursağında kaldı. Son yıllarda birbirine benzer formalar üreten Adidas ve Nike markaları, bu yetmiyormuş gibi bir de fiyat artışına gitti. Geçtiğimiz sezon 190 liradan satılan 3 büyük takımın formaları, bu sezon 250 liradan satışa sunulacak. Bu fahiş artış karşısında taraftarların nasıl bir tepki göstereceği merak ediliyor. İşte geçtiğimiz sezondan örnekler Nike'ın Barcelona ve Tottenham için ürettiği alternatif formalar: Adidas'ın birbirine benzer kaleci formaları:

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