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Nikah memuru-damat işbirliği, şakacı geline zor anlar yaşattı

Zonguldak’ta nikahtan önce nikah memuru ile “Hayırlısıyla evet” şeklinde şaka yapmak için anlaşan gelin, daha sonra aralarında anlaşan damat ve nikah memurunun oyununa gelince olanlar oldu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:27
Nikah memuru-damat işbirliği, şakacı geline zor anlar yaşattı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan Duygu ve Recep çifti, önceki gün düzenlenen törenle dünyaevine girdi. 3 yıllık birlikteliklerini nikah ile taçlandırmak isteyen çift, nikah masasına oturdu. Şakacı gelin nikahtan birkaç gün önce nikah memuru Cihan Pekmezci’yi arayarak, “Nikahta damada ‘hayır’ diyerek şaka yapmak istiyorum” dedi. Nikah memuru ise bu teklifi geri çevirmedi.

NİKAH MEMURU, PLANI DAMADA ANLATTI

Nikah memuru Pekmezci ise gelinin planını damat Recep Başol’a anlattı. Damat ile işbirliği yapan nikah memuru, nikah töreninde geline “Evlenmek istiyor musunuz” sorusuna “Hayır'lısıyla evet” yanıtını alınca “Maalesef bu nikahı iptal etmek zorundayım. Teşekkür ederim” diyerek nikah masasını terk etti.

Memurun masadan kalkması üzerine damat Recep Başol geline, “Bizi dışarıda uyarmadılar mı” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine şakasını itiraf etmek zorunda kalan gelin ise “Hayır, ben demiştim ona” dedi.
Şakayı itiraf etmek zorunda kalan gelin, nikah memurunun masaya gelmesi üzerine “Bir dakika. Ödümü kopardınız” diyerek ağlamamak için kendini zor tuttu. Şakanın itiraf edilmesi üzerine kahkahalar havada uçuştu.
Nikahın kıyılmasının ardından aile cüzdanını alan gelin, sevincini cüzdanı elinde sallayarak gösterdi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:27
  1. Zonguldak
  2. Nikah memuru
  3. nikah şakası
  4. damat
  5. gelin
  6. işbirliği

YORUM YAZ

  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci1 sa önce
    Nikah memuru derhal görevden alınmalı. bu şaka yapılacak bir yer değil. Hakim şaka yapmıyorsa, nikah memuru da şaka yapamaz. laubaliliğin alemi yok. bitti.
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