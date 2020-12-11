  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'dan terör örgütü Boko Haram'dan kaçanlara evlerine dönme çağrısı
Aktüel

Nijerya'dan terör örgütü Boko Haram'dan kaçanlara evlerine dönme çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:41:00 -
Nijerya'dan terör örgütü Boko Haram'dan kaçanlara evlerine dönme çağrısı

ABUJA (AA) - Nijerya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'dan kaçan ve komşu ülkelere sığınan kişilere evlerine geri dönmesi çağrısında bulundu.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin başkent Abuja'da düzenlediği "Mülteciler için Küresel Sözleşme" başlıklı programa katıldı.

Zulum, burada yaptığı konuşmada, eyalette Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle 200 bin kişinin komşu ülkeler Nijer, Kamerun ve Çad'a sığındığını belirtti.

Eyalette artık güvenliğin sağlandığını ve halk için sığınma tesisleri inşa edildiğini işaret eden Zulum, komşu ülkelere sığınan Nijeryalıların evlerine geri dönme vaktinin geldiğini söyledi.

Zulum, halkın dönmesi için federal hükümetin de yardımının gerektiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama
Dünya

Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti.
Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı
Gündem

Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı

2011 yılında Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradığını iddia eden yazar Pelin Buzluk'un, 2012 yılında yazdığı bir kitapta yazar Toptaş'ı..
AB zirvesinden yaptırım çıkmadı! Merkel ve Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Dünya

AB zirvesinden yaptırım çıkmadı! Merkel ve Macron'dan flaş Türkiye açıklaması

Türkiye'ye yaptırım uygulamak için masaya oturan AB ülkelerinin zirvesinden sonuç çıkmadı. Zirve sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay