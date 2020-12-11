Nijerya'dan terör örgütü Boko Haram'dan kaçanlara evlerine dönme çağrısı

ABUJA (AA) - Nijerya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'dan kaçan ve komşu ülkelere sığınan kişilere evlerine geri dönmesi çağrısında bulundu.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin başkent Abuja'da düzenlediği "Mülteciler için Küresel Sözleşme" başlıklı programa katıldı.

Zulum, burada yaptığı konuşmada, eyalette Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle 200 bin kişinin komşu ülkeler Nijer, Kamerun ve Çad'a sığındığını belirtti.

Eyalette artık güvenliğin sağlandığını ve halk için sığınma tesisleri inşa edildiğini işaret eden Zulum, komşu ülkelere sığınan Nijeryalıların evlerine geri dönme vaktinin geldiğini söyledi.

Zulum, halkın dönmesi için federal hükümetin de yardımının gerektiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.