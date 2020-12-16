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Aktüel Nijerya'da yıllık enflasyon yüzde 14,89'a çıktı
Aktüel

Nijerya'da yıllık enflasyon yüzde 14,89'a çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 01:20:41 -
Nijerya'da yıllık enflasyon yüzde 14,89'a çıktı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık enflasyon yüzde 14,89'a ulaştı.

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS), kasımda enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 0,66 yükseldiğini duyurdu.

Ekimde yüzde 14,23 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 14,89'a yükseldi.

NBS'ye göre tüm yiyecek grupları, özellikle ekmek, tahıl, patates, yağ, et, balık, meyve, sebze ile elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı ulaşım ücretlerindeki zamlar, enflasyonun yükselme nedenleri arasında yer aldı.

1 yıldan fazla süredir sınırları kapatan Nijerya hükümeti, gıdaların pahalı olması nedeniyle yakında kara sınırlarını açacağını duyurmuştu.

Nijerya'da son dört ayda yakıt fiyatlarına 3 kez zam yapıldı. Ayrıca, 1 Eylül'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatı da yüzde 80 artırıldı.



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