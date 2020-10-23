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Aktüel Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi
Aktüel

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 00:48:29 -
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda, örgütün kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sawa köyünde Boko Haram üyelerine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Enenche, saldırıda örgütün kampının imha edildiğini ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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