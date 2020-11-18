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Aktüel Nijerya'da sokağa çıkma yasağı sürecinde 3 bin 600'den fazla cinsel istismar vakası kaydedildi
Aktüel

Nijerya'da sokağa çıkma yasağı sürecinde 3 bin 600'den fazla cinsel istismar vakası kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:06:09 -
Nijerya'da sokağa çıkma yasağı sürecinde 3 bin 600'den fazla cinsel istismar vakası kaydedildi

ABUJA (AA) - Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında konulan sokağa çıkma yasağı sürecinde 3 bin 600'den fazla cinsel istismar vakasının kaydedildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, Nijerya Kadın İşleri Bakanlığının düzenlediği "Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Durum Odası" başlıklı programa katıldı.

Muhammed, programda yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle mart ayından itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde kaydedilen 3 bin 600'den fazla cinsel istismarı vakasının ülke için endişe verici bir durum olduğunu belirtti.

Nijerya'da kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel istismar vakalarının Kovid-19 döneminde arttığına işaret eden Muhammed, "Raporlara göre, cinsel istismar vakaları Kovid-19 döneminde 3 kat arttı. Sokağa çıkma yasağı döneminde her eyalette yaklaşık 100'den fazla vaka görüldü ve bu, ülke çapında 3 bin 600'den fazla cinsel istismar vakası demek." ifadelerini kullandı.

Muhammed, tüm aktörlerin acilen bir araya gelerek kadın ve kız çocuklarının haklarını korumak için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Muhammed, BM'nin Nijerya'daki kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili verilerin varlığını güçlendirmek için Kadın İşleri Bakanlığı ile iş birliğini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.


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