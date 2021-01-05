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Aktüel Nijerya'da silahlı örgütlere karşı bu yıl 8 bin asker daha görevlendirilecek
Aktüel

Nijerya'da silahlı örgütlere karşı bu yıl 8 bin asker daha görevlendirilecek

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:13:52 -
Nijerya'da silahlı örgütlere karşı bu yıl 8 bin asker daha görevlendirilecek

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Nijerya'nın, 2021 yılında asker sayısını artırarak terör ve suç örgütleriyle daha etkili mücadele edeceği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Nijerya Ordusu Senato Komitesi Başkanı Ali Ndume, "Nijerya ordusu, terör ve suç örgütlerine karşı 8 bin asker daha görevlendirecek." dedi.

Normal şartlarda 4 ila 6 bin asker görevlendirmeyi planladıkları bilgisini paylaşan Ndume, daha fazla askerin görevlendirilmesiyle suç örgütlerine karşı daha etkili mücadele etmeyi planladıklarını vurguladı.

Ndume, bu çerçevede orduya gelişmiş silahlar alındığını, Borno eyaletinde Boko Haram örgütüne yönelik operasyona ayrılan bütçenin de yüzde 25 artırıldığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

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