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Aktüel Nijerya'da silahlı grup yatılı okuldaki 668 erkek öğrenciyi kaçırdı
Aktüel

Nijerya'da silahlı grup yatılı okuldaki 668 erkek öğrenciyi kaçırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:54:43 -
Nijerya'da silahlı grup yatılı okuldaki 668 erkek öğrenciyi kaçırdı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı bir grup tarafından bir erkek yatılı okuluna düzenlenen saldırı sonrası kaybolan öğrenci sayısının 668 olduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, 11 Aralık gecesi silahlı bir grup Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesindeki yatılı okula saldırı düzenledi.

Saldırının ardından yapılan yoklamada 668 öğrencinin kaybolduğu fark edildi.

- 270 öğrenci kurtarıldı

Bölgede o gece silahlı grubun düzenlediği saldırıdan 270 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, olay bölgesini ziyaret ederek, öğrencilerin çok yakında kurtarılacağına dair söz verdi.

Öte yandan, bölge halkı, kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için protesto gösterilerine devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyon başlatıldığını belirtmişti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydederek, arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söylemişti.

Öte yandan, Katsina Valisi Aminu Masari, saldırının ardından eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması talimatını vermişti.

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